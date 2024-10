Secoloditalia.it - Ennesima figuraccia di Fassino: ricorda gli ebrei del Ghetto di Roma con una foto di Varsavia

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Non bastava il furto, per distrazione, del profumo nella zona “duty free” dell’aeroporto di Fiumicino, poi archiviata al rango di peccato veniale con il rimborso della cifra equivalente al prodotto. Stavolta Pieroci delizia con una clamorosa gaffe sugli, nel tentativo di commemorare la deportazione daldi, non, eh. Come racconta oggi Open, che compie la consueta operazione di fact checking, il 16 ottobre 2024, il deputato del Partito Democratico pubblica un tweet perre l’orrore compiuto dai nazisti neldi. E scrive: “16ottobre1943. I nazisti invadono ildi, arrestano 1259e ne deportano 1007 nel campo di sterminio di Auschwitz. Tornarono vivi in 16.rlo oggi è tanto più importante di fronte al riemergere di antisemitismo e di odio antiebraico”.