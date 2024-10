Carlo Tacchini, medaglia d'argento alle Olimpiadi, si tatua i cerchi olimpici da Alle Tattoo (Di martedì 15 ottobre 2024) La settimana a Limidi di Soliera (MO) inizia con grande entusiasmo grazie alla visita di Carlo Tacchini, canoista italiano e medaglia d'argento nella Canoa Sprint Alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo aver conquistato il podio insieme a Gabriele Casadei, coronando un sogno olimpico, Tacchini ha Modenatoday.it - Carlo Tacchini, medaglia d'argento alle Olimpiadi, si tatua i cerchi olimpici da Alle Tattoo Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La settimana a Limidi di Soliera (MO) inizia con grande entusiasmo grazie alla visita di, canoista italiano ed'nella Canoa Sprintdi Parigi 2024. Dopo aver conquistato il podio insieme a Gabriele Casadei, coronando un sogno olimpico,ha

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Canoa velocità - Carlo Tacchini e Gabriele Casadei vincono il titolo italiano nel C2 1000 metri - 32, ed il Circolo Canottieri Aniene, terzo con Giulio Bernocchi e Marco Borgotti in 3. 22. 40. 24. 25. 38. 18. 96, che precedono il Circolo Canottieri Aniene di Simone Bernocchi, Tommaso Freschi, Marco Borgotti e Giulio Bernocchi, secondi in 3. 20. 32. 20. 42. 78, la quale va a precedere Cristina Petracca (Marina Militare), alla piazza d’onore in 4. (Oasport.it)

LIVE Canoa velocitĂ - Olimpiadi Parigi in DIRETTA : Carlo Tacchini conclude al quinto posto la finale C1 1000 metri - 33 La prima semifinale di C2 femminile viene vinta dalla coppia cinese Xu/Sun, seguiti dagli spagnoli Jacome/Corbera. 10. 13. 47 La lista dei partecipanti alla finale C1 1000 metri: 1ItaliaITATACCHINI Carlo 2 AIN AIN PETROV Zakhar 3 Brasile BRA QUEIROZ Isaquias 4 Cechia CZE FUKSA Martin 5 Germania GER BRENDEL Sebastian 6 Repubblica di Moldova MDA TARNOVSCHI Serghei 7 Polonia POL GLAZUNOW ... (Oasport.it)

LIVE Canoa velocità - Olimpiadi Parigi in DIRETTA : tocca a Carlo Tacchini nella finale C1 1000 metri! - 11. 12. 13. 13. 50 Carlo Tacchini tornerà in acqua alle 13. 47 Seconda semifinale che viene vinta da Fuksa (CZE), secondo Tarnovschi (MDA), terzo Petrov (AIN), quarto Adolf (HUN). 13. 55 Ora è il momento della seconda semifinale: 1 Spagna ESP GARCIA OTERO Carolina / OUZANDE Sara 2 Paesi Bassi NED KONIJN Selma / VORSSELMAN Ruth 3 Repubblica Popolare Cinese CHN YU Shimeng / CHEN Yule 4 Nuova ... (Oasport.it)