GUIDA TV 13 OTTOBRE 2024: SEMPRE AL TUO FIANCO, LA ROSA DELLA VENDETTA, ZONA BIANCA, CHE TEMPO CHE FA (Di domenica 13 ottobre 2024) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la GUIDA Tv di BubinoBlog, buona visione! Rai1 21:30 23:40 SEMPRE al Tuo FIANCO 1°Tv Speciale Tg1 Serie Tv Rubrica Rai2 21:00 22:35 9-1-1 1°Tv + 9-1-1 Lone Star 1°Tv F.B.I. International Serie Tv Serie Tv Rai3 20:35 23:10 Presadiretta Detectives: Casi Risolti e Irrisolti Inchieste Doc. Rete 4 21:20 01:00 ZONA BIANCA The Dressmaker: Il Diavolo è Tornato Talk Show Film Canale 5 21:30 23:25 La ROSA DELLA VENDETTA 1°Tv Tg5 Serie Tv Notiziario Italia 1 21:15 01:05 Le Iene Show Chucky 1°Tv Inchieste Serie Tv La7 21:15 23:25 Vajont: La Diga del Disonore La7 DOC Film Doc.

