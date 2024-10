Ilrestodelcarlino.it - "Devono spegnerli durante le lezioni"

(Di domenica 13 ottobre 2024) Francesca Alessandri è mamma di due gemelli di 14 anni. "La mia idea è chelei telefonirimanere spenti perché è la stessa abitudine che i ragazzi dovranno usare una volta che entreranno nel mondo del lavoro. Il fatto che i cellulari rimangano spenti per leè quello che li abitua anche un domani nel rispetto delle altre persone. E’ sbagliata però questa guerra alle nuove tecnologie che sono di fatto un mondo reale, è come fermare il mare con le mani. Io, ad esempio, da genitore mi stupisco tutti gli anni di dover comprare dei libri di carta, con un dispendio incredibile di denaro. Per i giovani usare libri di carta è una controtendenza perché i ragazzi sono una generazione carta free. Basterebbe un computer comprato all’inizio della scuola".