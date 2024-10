Formazioni ufficiali Croazia-Scozia, Nations League 2024/25 (Di sabato 12 ottobre 2024) Le Formazioni ufficiali di Croazia-Scozia, sfida valida per la terza giornata della fase a gironi della Uefa Nations League 2024/25. La formazione balcanica cerca tre punti per rimanere in scia al Portogallo, capolista a punteggio pieno, mentre dall’altra parte la Tartan Army proverà a sbloccarsi e trovare i primi punti della sua competizione. Il fischio d’inizio del match è fissato alle 18.00 di sabato 12 ottobre, ed ecco di seguito ecco le scelte dei due allenatori, Zlatko Dalic e Steve Clarke. Formazioni ufficiali Croazia-Scozia Croazia: Livakovic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol, Modric, Pasalic, Perisic, Sosa, Sucic, Kramaric, Matanovic. Scozia: Gordon, Robertson, Hanley, Souttar, Raiston, McLean, Gilmour, Christie, McTominay, Doak, Dykes. Formazioni ufficiali Croazia-Scozia, Nations League 2024/25 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ledi, sfida valida per la terza giornata della fase a gironi della Uefa/25. La formazione balcanica cerca tre punti per rimanere in scia al Portogallo, capolista a punteggio pieno, mentre dall’altra parte la Tartan Army proverà a sbloccarsi e trovare i primi punti della sua competizione. Il fischio d’inizio del match è fissato alle 18.00 di sabato 12 ottobre, ed ecco di seguito ecco le scelte dei due allenatori, Zlatko Dalic e Steve Clarke.: Livakovic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol, Modric, Pasalic, Perisic, Sosa, Sucic, Kramaric, Matanovic.: Gordon, Robertson, Hanley, Souttar, Raiston, McLean, Gilmour, Christie, McTominay, Doak, Dykes./25 SportFace.

