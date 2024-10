Diocesi di Cefalù, tutti in Cattedrale per l'avvio del nuovo anno pastorale (Di venerdì 11 ottobre 2024) Domani, sabato 12 ottobre, il Vescovo di Cefalù, S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, convoca tutta la comunità diocesana a Cefalù per l'avvio del nuovo anno pastorale, un anno che sarà improntato su due momenti ecclesiali importanti per tutta la comunità. In primo luogo la fase conclusiva del XII Palermotoday.it - Diocesi di Cefalù, tutti in Cattedrale per l'avvio del nuovo anno pastorale Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Domani, sabato 12 ottobre, il Vescovo di, S.E.R. Mons. Giuseppe Marciante, convoca tutta la comunità diocesana aper l'del, unche sarà improntato su due momenti ecclesiali importanti per tutta la comunità. In primo luogo la fase conclusiva del XII

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nuovo Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a Cefalù : come e quando iscriversi per l'Anno Accademico 2024-2025 - Il futuro di un giovane studente, dopo il diploma, dipende dalla giusta scelta del percorso universitario e questo rappresenta un passo non sempre facile ed immediato per molti ragazzi. Uno dei corsi universitari più ambiti è sicuramente quello che indirizza verso l’attività di medico-chirurgo... (Palermotoday.it)