Consulta, il centrodestra vota scheda bianca, le opposizioni unite disertano: salta l'elezione di Marini (Di martedì 8 ottobre 2024) Niente da fare, nemmeno all'ottavo scrutinio. Il centrodestra sceglie la scheda bianca. Per Francesco Saverio Marini alla Consulta se ne riparlerà forse più avanti. "Le opposizioni decidono di trasformare perfino l'elezione dei giudici costituzionali in terreno di propaganda politica", attaccano in una nota i capigruppo dei partiti di maggioranza. Hanno deciso di disertare l'Aula nonostante l'esigenza di sostituire dopo dieci mesi un giudice della Consulta. La maggioranza decide nonostante loro di continuare a rispettare le istituzioni e oggi vota scheda bianca". Dopo una mattinata di contatti e telefonate, la maggioranza evita la conta e il rischio di bruciare Marini, il consigliere giuridico di Palazzo Chigi direttamente coinvolto nella stesura del testo di legge sul premierato. Non c'era il margine per fare da soli. Ilfoglio.it - Consulta, il centrodestra vota scheda bianca, le opposizioni unite disertano: salta l'elezione di Marini Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Niente da fare, nemmeno all'ottavo scrutinio. Ilsceglie la. Per Francesco Saverioallase ne riparlerà forse più avanti. "Ledecidono di trasformare perfino l'dei giudici costituzionali in terreno di propaganda politica", attaccano in una nota i capigruppo dei partiti di maggioranza. Hanno deciso di disertare l'Aula nonostante l'esigenza di sostituire dopo dieci mesi un giudice della. La maggioranza decide nonostante loro di continuare a rispettare le istituzioni e oggi". Dopo una mattinata di contatti e telefonate, la maggioranza evita la conta e il rischio di bruciare, il consigliere giuridico di Palazzo Chigi direttamente coinvolto nella stesura del testo di legge sul premierato. Non c'era il margine per fare da soli.

Consulta - elezione sul filo dei voti. Il centrodestra fa i conti : ipotesi scheda bianca. L’opposizione : “Non partecipiamo” - Per raggiungere il quorum servono 363 voti, pari ai tre quinti dell'Assemblea. Schlein: “Opposizioni coordinate” Intanto le opposizioni compatte annunciano che non parteciperanno al voto. Per la Consulta, il centrodestra conferma la volontà di puntare su Francesco Saverio Marini, consigliere ... (Quotidiano.net)

Consulta : centrodestra alle prese con pallottoliere - suspense su elezione Marini - Due voti in meno rispetto al quorum richiesto di 363, pari ai tre quinti dell'Assemblea. Si potrebbero aggiungere Francesco Gallo e Andrea De Bertoldi, iscritti al Misto della Camera, i deputati delle Minoranze linguistiche Dieter Steger e Franco Manes, salendo così a 361. Le assenze dei ministri ... (Liberoquotidiano.it)

Consulta - centrodestra accelera per elezione giudice : martedì conta sul filo di lana - . dnkronos) – Centrodestra mobilitato, in particolare Fratelli d'Italia, per l'elezione del giudice costituzionale chiamato a sostituire Silvana Sciarra, cessata dal… L'articolo Consulta, centrodestra accelera per elezione giudice: martedì conta sul filo di lana proviene da Quotidiano Rosso di ... (Rossodisera.eu)