Bari brilla di verde: la fontana di Piazza Moro si illumina per la Giornata Mondiale della Salute Mentale (Di martedì 8 ottobre 2024) Giovedì 10 Ottobre 2024 alle 9:00, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, l'associazione Progetto Itaca Bari OdV annuncia l'illuminazione della fontana centrale in Piazza Aldo Moro a Bari. Il colore scelto per questa occasione è il verde che rappresenta il colore della Salute

