SIAL Paris 2024 | al padiglione coreano i migliori prodotti agroalimentari innovativi

(Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) - Parigi, 07/10/- In occasione della più grande fiera mondiale sull'innovazione alimentare, il, che celebra quest'anno il suo 60mo anniversario, Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation invita a scoprire 76 entusiasmanti brand coreani del settore alimentare, in grado di offrire, ecosostenibili e con il massimo riguardo per la salute. La Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation (aT) sarà presente con un vivaceal(Salon International de l'Alimentation) di Parigi, che si terrà dal 19 al 23 ottobreal Parc des Expositions de-Nord Villepinte. Nel corso dell'evento, 76 promettenti aziende coreane presenteranno un'ampia varietà diagricoli e alimentari, rivolgendosi ad acquirenti globali alla ricerca di soluzioni innovative e orientate verso la salute.