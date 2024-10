Salerno, sospensione idrica per la riduzione delle perdite: le strade interessate (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Al fine di eseguire interventi programmati relativi ai lavori per “la riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti nel comune di Salerno”, si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 22.00 di MERCOLEDI’ 9 OTTOBRE alle ore 06.00 di GIOVEDI’ 10 OTTOBRE e dalle ore 22.00 di GIOVEDI’ 10 OTTOBRE alle ore 06.00 di VENERDI’ 11 OTTOBRE salvo imprevisti, alle seguenti strade e traverse limitrofe: Salita Montevergine; Vicolo Sant’Antonio; Via Santa Maria della Mercede; Salita Santa Maria Maddalena; Largo Abate Conforti; Via Romualdo II Guarna. Si avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente. Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Al fine di eseguire interventi programmati relativi ai lavori per “lanelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggioreti nel comune di”, si rende necessario sospendere l’erogazionedalle ore 22.00 di MERCOLEDI’ 9 OTTOBRE alle ore 06.00 di GIOVEDI’ 10 OTTOBRE e dalle ore 22.00 di GIOVEDI’ 10 OTTOBRE alle ore 06.00 di VENERDI’ 11 OTTOBRE salvo imprevisti, alle seguentie traverse limitrofe: Salita Montevergine; Vicolo Sant’Antonio; Via Santa Maria della Mercede; Salita Santa Maria Maddalena; Largo Abate Conforti; Via Romualdo II Guarna. Si avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, l’acqua che esce dai rubinetti potrebbe presentarsi torbida e opalescente.

