Campionato Italiano Gran Turismo Sprint: Venerosi-Baccani di bronzo (Di lunedì 7 ottobre 2024) Si è chiusa a Monza la stagione 2024 del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint 2024. Dopo quattro avvincenti appuntamenti di due gare ciascuno ecco il verdetto finale. Paolo Venerosi ed Alessandro Baccani in fase di pit stopEbimotors, con la verde Porsche 911 GT3 R numero 44, si è presentata dopo anni di assenza nella main class. A scendere in pista è stato il collaudato duo composto da Paolo Venerosi Pesciolini e da Alessandro Baccani. Per il team alla fine del Campionato è maturata una terza piazza in classe AM, con un progresso di prestazioni ed un feeling con la vettura che sono migliorati nel corso dell’annata. Nelle ultime due gare di Monza sono arrivati un terzo ed un settimo posto di classe che hanno messo al sicuro il bronzo stagionale. Il punteggio totale acquisito dai due piloti ha raggiunto quota 89, al netto degli scarti. Ilgiornaledigitale.it - Campionato Italiano Gran Turismo Sprint: Venerosi-Baccani di bronzo Leggi tutta la notizia su Ilgiornaledigitale.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Si è chiusa a Monza la stagione 2024 del2024. Dopo quattro avvincenti appuntamenti di due gare ciascuno ecco il verdetto finale. Paoloed Alessandroin fase di pit stopEbimotors, con la verde Porsche 911 GT3 R numero 44, si è presentata dopo anni di assenza nella main class. A scendere in pista è stato il collaudato duo composto da PaoloPesciolini e da Alessandro. Per il team alla fine delè maturata una terza piazza in classe AM, con un progresso di prestazioni ed un feeling con la vettura che sono migliorati nel corso dell’annata. Nelle ultime due gare di Monza sono arrivati un terzo ed un settimo posto di classe che hanno messo al sicuro ilstagionale. Il punteggio totale acquisito dai due piloti ha raggiunto quota 89, al netto degli scarti.

Campionato Italiano Gran Turismo Sprint : c'è il titolo per la coppia Tribaudini e Zanon nella Pro-Am Prima Divisione - Va in archivio l’edizione 2024 del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, e lo fa alla grande a Monza con la seconda vittoria nell’ultimo week end stagionale per i portacolori di BMW Italia-Ceccato Racing Team, Jens Klingmann e Raffaele Marciello. Dopo essersi aggiudicato sabato il titolo... (Forlitoday.it)

Fonseca SICURO : «Oggi conta SOLO vincere - Morata è IMPORTANTE. Sul campionato italiano…» - Fonseca SICURO a Dazn: «Oggi conta SOLO vincere, Morata è IMPORTANTE. Sul campionato italiano…». Le dichiarazioni Paulo Fonseca è intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Fiorentina-Milan. Le dichiarazioni del tecnico rossonero: PAROLE – «Per me è chiaro che la squadra è in crescita anche se non ... (Calcionews24.com)

Motociclismo - si conclude il campionato Supersport. Ottaviani a un punto dal titolo italiano - Indiscusso protagonista di questo finale di stagione, insieme al suo team è stato capace di vittorie dominate e cercate con convinzione. Si è concluso con due emozionanti vittorie di Luca Ottaviani il sesto e ultimo appuntamento della stagione 2024 del Civ a Imola. "Sono soddisfatto di me come ... (Sport.quotidiano.net)