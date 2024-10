Chikungunya all’ospedale San Donato | disinfestazione e misure di prevenzione attivate

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di sabato 5 ottobre 2024) In seguito al rilevamento di un caso divirus presso l’ospedale San, la Direzione, in collaborazione con il Dipartimento di, ha attuato tutte le procedure previste. Nelle notti tra il 5 e il 6 ottobre e tra il 6 e il 7 ottobre, a partire dalle ore 21:30, si terrà un intervento diadulticida nelle aree esterne del presidio per contrastare le zanzare. La persona infetta, ricoverata in ospedale, ha contratto il virus durante un viaggio in un Paese dove la malattia è endemica. Le sue condizioni sono stabili e non destano preoccupazioni, con una dimissione prevista a breve. Laè una malattia virale trasmessa dalle zanzare infette, in particolare del genere Aedes, ed è caratterizzata da febbre e dolori articolari.