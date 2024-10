Mi mancava il tempo per provare le mie ricette ho sbagliato il purè I regali? Non li accetto i soldi vanno spesi anche per le vacanze senza weekend offerti | parla Benedetta Rossi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) “Ci siamo resi conto che ciò che avevamo creato era diventato troppo grande per noi. Ci stavamo trasformando in manager perdendo la passione”, raccontain un’intervista a La Stampa. La notizia aveva suscitato clamore, interesse e curiosità. Per quasi sette milioni di euro il gruppo Mondadori ha comprato il 51% di Waimea, la società che gestisce i diritti di proprietà intellettuale e di immagine della popolare e amatissima foodblogger marchigiana. Nove libri che hanno venduto oltre 1,5 milioni di copie, 17 milioni di follower, programmi televisivi per il gruppo Warner Bros. Discovery, 4 milioni di utenti unici mensili per il suo sito web: il tutto a colpi die di “fatto in casa per voi”. “e suo marito rimarranno amministratori con piena autonomia nella gestione delle attività”, aveva spiegato in una nota Mondadori.