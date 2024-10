IN NAZIONALE Ekong convince il ct della Svezia U21

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) La gara di domenica prossima alle 15 all’Olimpico di Roma contro la Lazio sarà l’ultima primaseconda sosta per le Nazionali che vedrà impegnati anche alcuni azzurri. Il primo a essere stato convocato è Emmanuel, chiamato dallaUnder 21 per le ultime sfide di qualificazione all’Europeo di categoria del 2025: giovedì 10 ottobre in casa con la Georgia e lunedì 14 ottobre in Olanda. Oltre alle selezioni maggiori, però, l’Empoli continua a fornire talenti pure ai team nazionali minori. È il caso dell’Under 17 dell’Italia, dove il commissario tecnico Favo ha chiamato i difensori Diego Antonini e Samuele Tavanti, i centrocampisti Alessio Baralla e Oliver Blini e l’attaccante, Danilo Busiello. I cinque azzurrini parteciperanno al torneo dei gironi in programma da domani a domenica al centro sportivo del Novara.