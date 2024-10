Come si usa la lozione viso alleata essenziale nella cura della pelle

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Con l’arrivoK-Beauty, caratterizzata da maschere in tessuto, creme leggere e colorate al posto dei fondotinta pastosi e polvere di riso, tra i prodotti che hanno guadagnato sempre più importanza nelle routine occidentali c’è anche la. Si tratta di un prodotto acquoso, leggermente viscoso e ricco di principi attivi ultra-concentrati, che rappresenta da millenni un segreto di bellezza per le donne orientali. Effetto vetro In Asia, le giovani donne stanno diventando sempre più appassionate del trendcosiddetta glass skin, laeffetto vetro. Per proteggersi dai raggi UV, per esempio, in Giappone si adottano pratichel'uso di cappellini, guanti e ombrelli, oltre alla crema solare. Ma anche i prodotti di bellezza possono essere validi alleati.