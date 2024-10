La Politica agricola verde europea è una barzelletta | la Corte dei conti Ue smonta le ambizioni climatiche

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 1 ottobre 2024) La nuovaComune dell’Unione(Pac), quella che doveva essere “più”, è in realtà poco più di un’operazione di facciata. A dirlo non sono gli ambientalisti o i soliti guastafeste ma ladeiin una relazione che fa a pezzi i piani nazionali della Pac 2023-2027. Il rapporto è impietoso: nonostante le roboanti dichiarazioni di intenti, i piani degli Stati membri “non sono all’altezza delledell’Ue in materia di clima e ambiente”. In altre parole, la montagna ha partorito il topolino. Lanon usa mezzi termini nel bocciare l’approccio degli Stati: “Nel complesso, i piani approvati sono più ecologici, ma non in modo significativo”. Una frase che suona come una sentenza di condanna per chi aveva promesso una svoltanella