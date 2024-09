Milano aperto fascicolo dalla procura su manifestazione pro Palestina | denunciato chef Rubio

Leggi tutta la notizia su lettera43

(Di lunedì 30 settembre 2024) Sono state presentate due denunce alladiin merito allaprosvoltasi sabato 28 settembre a. L’attenzione è stata rivolta soprattutto ai cartelli esposti contro la senatrice a vita Liliana Segre, definita «un’agente sionista». La, guidata da Marcello Viola, sta preparando l’apertura di uncon l’ipotesi di reato di «propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa». Due persone sono state segnalate dagli investigatori e saranno presto iscritte nel registro degli indagati. Tra questi, figura anche Gabriele Rubini, noto come, che durante un incontro organizzato dai Carc (Comitati di appoggio alla resistenza per il comunismo) avrebbe incitato a marcare con lo spray le abitazioni di coloro che sostengono Israele.