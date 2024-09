Lucarelli su Anna Lou | L’unica della famiglia che mi sta simpatica

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 29 settembre 2024) Selvaggianel corsoprima puntata19esima edizione di Ballando con le Stelle ha dimostrato che Milly Carlucci ha fatto bene a riconfermarla perché è, nel panel dei giudici, a smuovere un po’ le acque. Dopo aver stuzzicato Sonia Bruganelli stranamente pacata (“Stavo notando una cosa. Sei la prima concorrente che non fiata davanti ai giudizigiuria. Non fare la parac*la con me. Siccome io ti conosco anche mediaticamente, adesso mi domando, è la tua strategia quella di non rispondere perché non vuoi risultare antipatica?”); ha etichettatoLou Castoldi come “sua“. “Lou si è mostrata con tatuaggi e piercing, ma al momento mi è sembratanormale qua dentro. Posso dirlo? Dalla clip mi è sembratanormale, tra l’altro èad aver parlato di sé in prima persona.