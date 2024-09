Scuola l’odissea dei precari | Chi spiega agli alunni perché hanno perso la loro guida?

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 28 settembre 2024) “Dopo tutti i sacrifici fatti gli insegnantinon si meritano questi disagi sia oggettivi, in termini di spostamento e costi, sia emotivi e affettivi di distacco d, che si ritrovano senzae figura educativa di riferimento”. Così Matteo, insegnante bergamasco di ruolo in unadella provincia di Bergamo, esprime il dispiacere per i tanti disagi con cui stanno facendo i conti i suoi colleghi. Il caos che sta costellando le nomine dei docenti nelle scuole di ogni grado genera un’escalation di problemi.