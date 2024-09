Dai 90 anni di Paperino a Faber | il festival del fumetto ha inizio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 27 settembre 2024) Torna da oggi a domenica, ad Ascoli, Linus -delideato e diretto da Elisabetta Sgarbi. Cominciano dunque tre giorni ricchi di eventi sul tema con dialoghi con i tanti ospiti attesi, concerti, proiezioni, letture, mostre, incontri con le scuole. Oggi primo appuntamento con le scuole al Teatro Filarmonici, dove alle 18 Sandro Veronesi dialogherà con Josephine Yole Signorelli, in arte Fumettibrutti, icona generazionale di libertà e autodeterminazione. Alle 21 al Teatro Ventidio Basso l’ospite d’onore sarà Cristina D’Avena, prima in dialogo con Oliviero Toscani, editor de La nave di Teseo e poi in concerto con i Gem Boy. Domani al Teatro Filarmonici il secondo incontro dedicato alle scuole Disegnando, in occasione del 90esimoversario del personaggio iconico(nato ufficialmente il 9 giugno 1934).