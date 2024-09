Brentford-West Ham United – pronostico formazioni notizie sulle squadre

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 27 settembre 2024) Duedi Premier League che cercano di tornare a vincere si affrontano al Gtech Community Stadium: ilospita ilHamsabato 28 settembre pomeriggio. Mentre i Bees si trovano al 12° posto in classifica con sette punti dopo cinque partite, gli Hammers sono due posizioni e tre punti più indietro, al 14° posto. Il calcio di inizio diHamè previsto alle 16 Anteprima della partitaHama che punto sono le dueIlha perso tutte e tre le prime trasferte di Premier League di questa stagione, ma contro Liverpool, Manchester City e Tottenham Hotspur, e ha sicuramente lottato in tutte e tre le gare, in particolare nelle ultime due che avranno impressionato il tecnico Thomas Frank.