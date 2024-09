Sempre meno lavoro ai giovani così le pensioni diventano insostenibili | i dati dell’Inps

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Ihannoopportunità lavorative e guadagnano. Questo è quello che esce da Rapportouscito nei giorni scorsi. Nel 2023, la retribuzione media annuale per i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati (escludendo lavoratori domestici e operai agricoli), si attesta a quasi 26mila euro. Tuttavia, per gli under 30, il guadagno è di poco superiore ai 14mila euro, poco più della metà. Inoltre, tra i dipendenti pubblici di questa fascia d’età, si registra un guadagno superiore di circa 6-7 mila euro rispetto ai loro coetanei nel settore privato. Che effetto hanno le difficoltà deisulleUn discorso che va di pari passo con le, visto che “per avere un sistema previdenziale solido, occorre offrire aiopportunità diregolare”, spiega l’Inps.