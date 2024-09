Il Registro italiano Giulia club Alfa Romeo organizza a Terranuova un evento - tributo a Consalvo Sanesi celebre pilota dell’Alfetta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 25 settembre 2024) Arezzo, 25 settembre 2025 – lunAppuntamento venerdì 27 settembre in piazza della Repubblica con il corteo di macchine d'epoca Il, rende omaggio aBracciolini, 28 marzo 1911 – Milano, 28 luglio 1998) collaudatore eautomobilistico e lo fa con unnella sua terra natale. Il raidto daldal 27 al 30 settembre, da Cesena aBracciolini, alla scoperta della Maremma. Da Panicale a Perugia, farà tappa avenerdì 27 settembre: alle 16.30 in piazza della Repubblica ci sarà il corteo di macchine d’epoca e a seguire, alle 17, nella sala consiliare (via P. Bracciolini) si terrà una conferenza sua cura di Nedo Checchi.