Omaggio a Etty Hillesum Un’unica grande preghiera a San Miniato al Monte

(Di domenica 22 settembre 2024) FIRENZE ’’, con la regia di Fulvio Cauteruccio, è lo spettacolo che chiude ’Apologia per la Pace’, progetto ideato dalla compagnia Krypton per l’Estate Fiorentina 2024, e va in scena in una nuova edizione il 26 settembre (ore 20) sul sagrato dell’abbazia di Sanala Firenze. Lasi fonda sulla drammaturgia poetica originale di Lorenzo Bertolani e vede in scena Lorella Serni che incarna la giovane scrittrice olandese, Massimo Bevilacqua firma le luci e la scenografia virtuale. Prima dello spettacolo è in programma un incontro con Padre Bernardo Gianni, Abate di Sanal, Lorenzo Bertolani, Fulvio Cauteruccio e Dino Castrovilli, modera Francesca Tofanari. "Quello conè stato per me un incontro inaspettato – dichiara Cauteruccio –. È un personaggio che conoscevo marginalmente.