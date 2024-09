Annullo filatelico per i 25 anni del Festival della Magna Grecia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024) Per celebrare i 25del“Colori Sapori & Musiche“ è stato realizzato uno specialeche riproduce il logo dell’associazione Culturale. La kermesse è un affermato evento di cultura popolare, nel corso del quale i coloriterra, i sapori del cibo mediterraneo e le musiche folkloriche mediterranee si fondono per rendere ancor più speciale la fine dell’estate. La cerimonia di bollatura è avvenuta ieri alla presenza del sindaco Pierluigi Costanzo, di Stefano Scuncia, presidente dell’associazione e rappresentanti aziendali di Poste Italiane. Il timbro figurato, dopo l’utilizzo, sarà disponibile nei 60 giorni successivi allo sportellodi Opera momentaneamente appoggiato a Pieve Emanuele in via di Platani 1, per essere poi depositato nel Museo storicoComunicazione di Roma mentre la cartolina raffigura i Bronzi di Riace.