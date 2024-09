Addio a Paola Marella | morta a 61 anni l’architetto volto della televisione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 21 settembre 2024), celebre architetto e conduttrice televisiva, è scomparsa a soli 61. A darne l’annuncio è stato Davide Maggio.era diventata una figura di riferimento grazie a programmi come “Vendo Casa Disperatamente” e “Cerco Casa Disperatamente”, entrambi trasmessi su Real Time. Da tempo, lottava contro un tumore che l’ha strappata via prematuramente.Leggi anche, una vita privata segnata dall’amore per la famiglia L’iniziocarriera su Real Time La carriera televisiva diera iniziata nel 2007, quando il suo talento da architetto le aveva permesso di approdare sul piccolo schermo, diventando uno dei volti più noti di Real Time. Nel corso degli, la sua figura si era consolidata anche grazie a programmi come “Un sogno in affitto” su Sky Uno e “Come la Vorrei” su HGTV, trasmissioni che l’avevano resa un’icona del design televisivo.