Juventus vs Napoli | le probabili formazioni

(Di giovedì 19 settembre 2024) Gara valida per la quinta giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. Dopo due pareggi consecutivi i bianconeri vogliono tornare a vincere contro una delle squadre più in salute.vssi giocherà sabato 21 settembre 2024 alle ore 18 presso l’Allianz Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La brillante vittoria in Champions League ha allontanato qualche malumore nell’ambiente bianconero dopo i due pareggi a reti bianche consecutivi contro Roma ed Empoli, malgrado le due precedenti vittorie iniziali. La squadra di Thiago Motta ha certamente bisogna di tempo per amalgamarsi vista la rivoluzione attuata quest’estate nell’organico, ma pian piano sta crescendo. L’effetto Antonio Conte si è già invece fatto sentire sui partenopei, reduci da una stagione deludente chiusa con il decimo posto.