È morta l’attrice e docente Anna Bianchi aveva quattro figli | Sarai sempre sul palco che amavi

(Di giovedì 19 settembre 2024) Si è spenta a 55 annie restauratrice. Residente a Mantova, lascia un marito e. Conosciuta e amata in città, lottava da tempo contro una malattia. Laureata in Storia dell’arte all’Università Cà Foscari di Venezia,si era occupata di vari progetti di restauro in città erecitato in diversi spettacoli teatrali con l’Accademia Campogalliani. “La nostra amica e attrice è uscita di scena, ma rimarrà persulche amava”, hanno scritto su Facebook i colleghi e amici della Campogalliani. “Esempio di talento, forza d’animo, energia e amore per il Teatro! Ciao”. Qualche hanno fafondato la compagnia “Senza trucco Ensemble”, portando in scena diversi spettacoli dedicati alla alla violenza sulle donne. Decine i messaggi di cordoglio pubblicati sui social media.