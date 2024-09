Baby Reindeer Jessica Gunning | Non dimenticherò mai Martha dopo la vittoria agli Emmy

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 16 settembre 2024) La star della serie creata e interpretata da Richard Gadd non ha nascosto il proprio entusiasmo per ladel premioha festeggiato la primaai premidella propria carriera, come miglior attrice non protagonista in una miniserie o film, per la propria performance nella serie Netflix, creata da Richard Gadd. "Grazie mille!" ha esclamatoritirando il premio "Onestamente, mi sembra di dovermi svegliare da un momento all'altro, tutto questo è stato un sogno. Grazie davvero, davvero tanto. Sono incredibilmente orgogliosa di far parte di. Vorrei davvero ringraziare tutti coloro che mi hanno permesso di parteciparvi". Il copione Nel suo discorso,ha ringraziato il team creativo dello show di Netflix,