Il marchio beauty di Gwyneth Paltrow Goop taglia il 18% della forza lavoro

(Di sabato 14 settembre 2024) Novità in casa: il suo brand, che si è espanso oltre al mondo del, avventurandosi in altri campi di commercio al dettaglio. Ha infatti aperto il suo sesto negozio monomarca al Marin Country Mart di Larkspur, in California. E anche nel settore alimentare si aprendo il suo sesto negozio monomarca al Marin Country Mart di Larkspur, California. Nel settore alimentare nasce poiKitchen, un servizio di consegna di pasti sani a domicilio. Che ha raggiunto un capitale da 15 milioni di dollari, sotto la guida del co-fondatore di Uber Travis Kalanick. Lo stesso Kalanick ha valutato il business ben 90 milioni di dollari. Quest’ultimo segmento, ad ora indipendente, prevede però di espandersi con il sostegno di investitori, tra i quali il fondatore di CloudKitchens Diego Berdakin e il co-fondatore di DoorDash Stanley Tang.