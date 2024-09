Deraglia un treno merci | caos ferroviario a Milano per l’Alta velocità e Regionali

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 13 settembre 2024), 13 settembre 2024 – Trafficoin tilt a, dove unto. L’incidente, con un ferito, si è verificato nei pressi di Seveso e ha mandato in tilt il trafficocon pesanti ripercussioni soprattutto sul nodo di, con ritardi per Alta. Un container si è rovesciato sui binari opposti dove transitava il2411 proveniente da Domodossola e diretto aCentrale. C’è stato un impatto frontale a bassa, grazie al macchinista che ha azionato il freno di emergenza. Ilpasseggeri è quindi rimasto sui binari. Tutte le persone a bordo sono state evacuate e un passeggero è rimasto contuso. “Circolazione rallentata”: i dettagli “La circolazione permane rallentata per lo svio di unnei pressi di Seveso – si legge sul sito di Trenitalia – Prosegue l’intervento dei tecnici”.