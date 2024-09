Bonus Covid truffa per oltre 80 milioni di euro Così gli indagati frodavano l’Agenzia delle Entrate

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Questa mattina la guardia di finanza ha sgominato un gruppo criminale che era riuscito a frodare l’Erario per80di. Laera incentrata suiemanati dal governo con il decreto rilancio durante la fase più acuta dell’emergenza sanitaria da-19 per aiutare le imprese in difficoltà.facciate,ristrutturazione, sisma, ecoe super: questi i provvedimenti “sfruttati” dall’organizzazione per creare e commercializzare falsi crediti d’imposta. 32 in totale gli, 11 le persone destinatariemisure cautelari, 4 arrestate ai domiciliari e 7 con l’obbligo di firma.per80di(GUARDIA DI FINANZA FOTO) – cityrumors.