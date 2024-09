Marotta | Fiducioso per l’Italia serve tempo Poi risponde sul ‘consiglio dei saggi’

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 9 settembre 2024)in occasione del premio “Nereo Rocco” consegnato direttamente a Coverciano, nella casa della Nazionale, ha risposto ad alcune domande dei giornalisti presenti dopo aver risposto a Rocco Commisso. IN NAZIONALE – Il presidente dell’Inter, Giuseppe, parla così della nazionale azzurra: «Reazione Italia? Sonodi questo gruppo e che questo allenatore possa portarci lontano. Bisogna solo avere la pazienza quando si ha un gruppo nuovo, servirà delper poter amalgamare tutti quelli che sono i concetti del nuovo allenatore». Consiglio dei Saggi in Lega, la risposta del presidente nerazzurro ALTRO TEMA – Poi su un tema passato quasi in secondo piano come il “Consiglio dei Saggi”,rinfresca la memoria: «Sarà operativo tra poco, ma con uno spirito consultivo e non esecutivo, seguendo le linee guida della Federazione.