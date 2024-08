Il Ritorno degli Oasis | Il boom dei viaggi

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 31 agosto 2024) Il 2025 sarà ricordato come l'anno deldi una delle band più iconiche della storia della musica: gli. Dopo trent'anni dal lancio di "Definitely Maybe", album che ha definito un'epoca e consacrato i fratelli Gallagher come leggende del Britpop, glisi preparano a tornare sul palco con un tour che sta già generando un entusiasmo senza precedenti. La notizia della reunion ha scatenato un'ondata di emozione non solo tra i fan di lunga data, ma anche tra le nuove generazioni, pronte a vivere dal vivo l'esperienza musicale che ha segnato la storiaanni '90. Le prevendite dei biglietti, che si apriranno domani, promettono di essere un vero e proprio evento globale. I fan di tutto il mondo si stanno già preparando per assicurarsi un posto a uno dei concerti del tour.