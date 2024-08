Il precampionato della BC Servizi Scuola Basket Arezzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024), 29 agosto 2024 – IlBCCinque uscite in preparazione dell'esordio del 29 Settembre a Siena E' in corso la seconda settimana di lavoro per la BCSBA che agli ordini dello staff tecnico capeggiato da coach Fioravanti sta sudando sul parquet del Palasport Estra. Gli amaranto saranno presto impegnati anche dalle prime amichevoli dove la squadra avrà l'opportunità di verificare quanto appreso nella prima parte di questa preparazione, la prima uscita è stata programmata per Mercoledi 4 Settembre alle ore 20.30 al Palasport Estra contro il Perugiaformazione che milita in Serie C nel girone umbro-marchigiano.