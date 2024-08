Rampini e le giravolte di Kamala | Anche su Israele il piano anti-Trump

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Donaldè in seria difficoltà mentre la trasformistaHarris guarda al centro e cresce. È il quadro che Federico, editorialista de Il Corriere della Sera, ha fatto a In Onda su La 7 della campagna elettorale americana e sulla sua evoluzione dopo l'uscita di scena del presidente Joe Biden. “In un mese sembrano essere passati tre anni – esordisce– la campagna elettorale diHarris è piuttosto efficace, tant'è vero che ha avuto dei rimbalzi nei sondaggi abbastanza significativi,se il suo margine di vantaggio rimane un margine”. Sul Tycoon il giornalista ligure naturalizzato statunitense ne è sicuro: “È in difficoltà, perché era preparato a combattere il vecchio Biden e non ha preso le misure di questa nuova avversaria”.