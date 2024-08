La Germania copia Meloni | stretta di Scholz per evitare l' invasione di irregolari

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Arriva ladi Olafper fermare in modo drastico l'immigrazione irregolare dopo l'attentato di Solingen, dove un 26enne siriano simpatizzante dell'Isis ha ucciso tre persone. Controlli alle frontiere e legge sulle armi. Cresce l'allerta anche in Italia dopo gli attentati avvenuti in, Francia ed in ultimo a Londra, durante la festa del carnevale di Notting Hill, dove almeno otto civili e 35 agenti sono rimasti feriti tra accoltellamenti e incidenti, ma i cui contorni sarebbero ancora poco chiari. Ma l'allarme antisemitismo, soprattutto, é al centro delle politiche di sicurezza con il monitoraggio degli obiettivi sensibili che dallo scoppio del conflitto a Gaza è ai massimi livelli. Rimane il rischio lupi solitari e quello legato all'immigrazione clandestina, soprattutto sulla rotta del Mediterraneo, che continua ad interessare le nostre coste.