Voli Ryanair e Wizzair dirottati per maltempo a Bologna | disagi al Marconi

(Di martedì 27 agosto 2024), 27 agosto 2024 – Il temporale intenso che ha colpito un po’ tutta l’Emilia Romagna, ma in particolaree provincia ha creatoin aeroporto. La pioggia battente con tuoni, fulmini e forte raffiche di vento, infatti, ha colpito la zona a nord della via Emilia e ci sono stati alcuni aerei che non sono riusciti ad atterrare. Il voloda Barcellona, addirittura, è stato costretto a riattaccare (aveva cioè già cominciato la manovra di atterraggio e si è rialzato ad altezza di crociera) per dirigersi verso un altro aeroporto. A rischio anche il volo da Alghero, ma dopo parecchia attesa è riuscito comunque ad atterrare, complice la diminuzione del temporale che poi si è esaurito spostandosi verso ovest. Una volta passata la perturbazione, dunque, ilè tornato agibile con decolli e atterraggi regolari. Diversiperò sono stati