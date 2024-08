Il limite che non c' è per Armand Duplantis | nuovo record del mondo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 26 agosto 2024) Se lo chiese pure Marx, quello vero: Grucho, cosa avesse spinto l'uomo a saltare con l'asta, perché "tra tutti i modi di faticare quello degli atleti che vanno a cinque metri in alto con una asta rischiando ogni volta di finire impalati, è l'unico che non capisco. Non capisco proprio l'utilità del gesto. Si doveva annoiare molto ed essere molto crudele chi si è inventato il salto con l'asta", ironizzò. Concluse: "Va detto però che per fortuna l'ha inventato". È terra e cielo il salto con l'asta, è velocità terrestre e un arco colorato nell'aria, è potenza e grazia, esplosività e coordinazione. Da qualche tempo è. Dal 2018 almeno, oro agli Europei. Dal 2020 sicuro, primodel: sei metri e diciassette centimetri. Da allora ce ne ha aggiunti altri nove: sei metri e ventisei centimetri. L'ultimo ieri sera durante la Diamond League a Chorzow, in Polonia.