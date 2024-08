I Leoni Di Sicilia Terza Puntata | Vincenzo Viene Arrestato!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di sabato 24 agosto 2024) Idie Giulia appoggiano i rivoluzionari che si scatenano a Palermo. Alla fine però Florio! Idiarriva al terzo appuntamento. Al centro dell’attenzione nella fiction ci sarà ancora una voltache, dopo aver risolto dei problemi nella sua vita privata, si troverà a fare i conti con una situazione molto difficile che lo porterà persino ad essere. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Idi: dove eravamo rimasti?ha raggiunto i 30 anni ed è uno degli uomini più potenti della zona. Tutti ritengono che a questo punto debba sposarsi ed anche Giuseppina si prodiga per questo, ma nessuna delle candidate sembra andare bene per lui.