(Di lunedì 19 agosto 2024) “Stiamo riuscendo ad eliminare il bouncing, che è un problema che ci ha condizionato molto, in termini di prestazioni, negli ultimi appuntamenti. Stiamo lavorando duro per costruire qualcosa di grande. Come a Spa, qui l’è nonsue Red. Poi avremo una serie di gare che dovrebbero essere favorevoli alle caratteristiche della nostra macchina come”. Così Frederic, team principal della Ferrari, ha parlato all’inizio della settimana che porterà al GP d’, sul circuito di Zandvoort. GP: “nonsue Redpertra” SportFace.