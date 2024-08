FOTO Brucia l’Alta Irpinia | le fiamme minacciano alcune case

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 17 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI Vigili del Fuoco di Avellino nelle ultime 24 ore sono stati impegnati in più di sessanta incendi riguardanti boschi, strepaglie e macchia mediterranea. Soprattutto durante la giornata del 16 agosto, ad ora sono stati effettuati circa una cinquantina di incendi, soprattutto are è stata. Le zone maggiormente colpite sono state Calabritto in contrada Castruzzo dove hanno operato per l’intera giornata quattro squadre e mezzi aerei per domare un vasto incendio che è arrivato a minacciareabitazioni.