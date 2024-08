Allarme Buongiorno | problema alla caviglia a rischio per Verona-Napoli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 17 agosto 2024)perper il difensore. Conte valuta alternative. Le ultime dal Corriere del Mezzogiorno. NOTIZIE CALCIO– Ilpotrebbe dover fare a meno di Alessandroper l’esordio in campionato contro il. Il difensore lamenta unche mette in dubbio la sua presenza per la trasferta di sabato. Infortunio: le ultime sul difensore delIl Corriere del Mezzogiorno riporta i dettagli sull’infortunio di: “Il difensore del, colpo di mercato dell’estate, durante la seduta di Ferragosto ha rimediato una distorsione. Oggi il punto sulle sue condizioni e le valutazioni in vista di