Roma ripristinato il monumento ad Alcide De Gasperi

(Di venerdì 16 agosto 2024), 16 agosto 2024 – In occasione dei settant’anni della morte dello statistaDeavvenuta il 19 agosto 1954, la Sovrintendenza Capitolina con il supporto della società Zétema Progetto Cultura s.r.l., ha provveduto alla pulitura delle lastre in bronzo delsituato in via delle Fornaci, opera dell’artista Maria Dompè realizzata dalla Fonderia Artistica Versiliese, mentre l’Ufficio Tecnico del Municipio XIII è intervenuto sulla parte verde del, sostituendo il manto erboso. Con l’occasione è stata anche pulita e rubricata la stele metallica sulla quale un QR code rimanda a contenuti di approfondimento. “Un intervento doveroso per ricordare un uomo politico e statista del calibro diDea settant’anni dalla sua scomparsa.