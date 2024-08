Grande Fratello News | Il Ritorno di Cesara Non Convince!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di venerdì 16 agosto 2024)Buonamici potrebbe non tornare come opinionista nella nuova edizione del. Ecco che cosa succederà!Buonamici è pronta a riprendere il suo ruolo come opinionista nel famoso reality show, ma la notizia non è stata accolta favorevolmente da tutti. Nonostante le voci circolassero da mesi, la giornalista ha ufficializzato il suodurante un’intervista a Il Corriere della Sera. Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, aveva chiamato Buonamici l’anno scorso per cercare di ripulire il programma da elementi considerati eccessivi e poco adatti. Dopo il drastico calo della settima edizione, Berlusconi ha implementato diverse modifiche al format, inclusa la reintroduzione dei concorrenti “nip” e l’allontanamento di influencer e personaggi di OnlyFans.