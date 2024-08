Atletica Sinta Vissa fuori dalla finale dei 1500 metri ma cancella Dorio col nuovo record italiano Fuori anche Cavalli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) Non ci sarà Italia nelladeialle Olimpiadi di, ma l’8 agosto 2024 rimane un giorno importante per l’azzurra.yehuè decima edai giochi nella sua semi, ma va a riscrivere ildi specialità: dopo quasi 42 anni (era il 25 agosto 1982) cade il 3’58”65 della leggenda Gabriella, abbassandolo di oltre mezzo secondo. Il 3’58”11 è un tempo notevole per il nostro panorama, ma non è abbastanza in una gara ormai assai veloce, con l’etiope Diribe Welteji che chiude in 3’55”10 avanti all’australiana Jessica Hull e alla statunitense Nikki Hiltz. Non convince fino in fondo l’etiope Gudaf Tsegay, quarta e che avanza con la keniana Susan Lokayo Ejore e la francese Agathe Guillemot, mentre, con il, è solo decima.