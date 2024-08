Real Madrid Ancelotti | Lavorato bene in tournée ora pensiamo a Supercoppa con Atalanta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024) “Abbiamo giocato con buon ritmo e idee chiare, ma oraalla. Il 9 agosto inizieremo tutti insieme a preparare la partita, ma il lavoro è stato buono finora, con i giovani che hanno dato il loro contributo alla squadra. Per loro è stata una bella esperienza”. Così Carlodopo la vittoria delsul Chelsea per 2-1 con gol di Lucas Vazques e Brahim Diaz nell’amichevole che ha chiuso laamericana dei Galacticos. Ora, quindi, testa alla partita contro la formazione di Gian Piero Gasperini, con Kylian Mbappé che nelle prossime ore si aggregherà al gruppo del. I Blancos, contro i Blues, hanno lasciato a riposo talenti come Endrick e Guler: “Abbiamo preferito evitare rischi perché la cosa più importante è arrivare in buona salute alla partita di– ha ribadito–.