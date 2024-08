Arrestati due uomini per utilizzo di carte di credito rubate a Roma

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 7 agosto 2024) CRONACA DI– La Polizia ferma dueper furto aggravato e indebitodidinei pressi di un centro commerciale** A, duedi 18 e 35 anni sono statidalla Polizia con l’accusa di furto aggravato in concorso eindebito didi. L’arresto è avvenuto nei pressi di un centro commerciale situato in via Laurentina, dove gli agenti del IX Distretto “Esposizione” hanno notato un’auto con targa straniera muoversi a velocità elevata. Gli agenti hanno seguito i tre occupanti del veicolo all’interno del centro commerciale. Due di loro sono entrati in una gioielleria mentre il terzo uomo fungeva da palo all’esterno. Fingendosi acquirenti, gli agenti hanno osservato i due acquistare una collana in oro utilizzando una carta disospetta.