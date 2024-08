Women TechEU seconda edizione | 75mila euro alle startup rosa innovative

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 6 agosto 2024) Dal 1 agosto e fino al 30 settembre 2024, è aperto il secondo bando del, programma di supporto per le imprenditrici che guidano start-up deep-tech inpa.selezionerà i progetti incentrati sulla transizione verde, digitale e sociale in linea con gli obiettivipei, promuovendo il ruolo delle donne al centro del settore deep-tech e supportando le vincitrici nella definizione di una strategia di innovazione sociale. Inoltre, il progetto si rivolgeràaree meno avanzate in termini di innovazione (aree di ampliamento) per ridurre le disuguaglianze territoriali nell’accesso al supporto per l’innovazione.