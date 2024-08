I cardiologi non hanno dubbi | sono questi gli alimenti che salvaguardano la salute del cuore

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 5 agosto 2024) La prevenzione a tavola ed un approccio cosciente all’alimentazione posfare la differenza: di seguito il parere dei. “Noi siamo quel che mangiamo” – recitava il filosofo Ludwig Feuerbach. Questo significa che tutto ciò che ingeriamo può potenzialmente contribuire o meno al benessere dell’organismo. Focalizzando la nostra attenzione sulladel, i nutrizionistiindividuato diverse sostanze edche potrebbero comprometterne il funzionamento. In primo luogo, è doveroso sottolineare come le proteine – se assunte in quantità eccessive – posfavorire l’insorgenza di malattie cardiache. Preservare ladel: il parere degli esperti – cityrumors.itTuttavia, alcune di esse contribuiscono invece all’effetto opposto.